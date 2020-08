Vor dem Wochenende ist die Zahl der aktiven Coronafälle nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes in Zweibrücken von zwei auf einen gesunken. In Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz gab es im Vergleich zum Donnerstag keine Veränderungen. Demnach sind im Kreis und den beiden Städten noch zehn Menschen infiziert: drei in Pirmasens, vier in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und zwei in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen. Seit Beginn der Pandemie wurden dem Gesundheitsamt 229 Covid-19-Fälle bestätigt, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben, 215 gelten als genesen. Ein Fall wird außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamtes geführt. Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt oder bei der Hotline 06331 809750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) zu melden. Virenabstriche werden in Zweibrücken im Testcenter an der Kasernenstraße gemacht. Termine kann man über die Seite www.drk-corona.de oder unter 06332/ 971320 vereinbaren.