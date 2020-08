Keine Veränderung vor dem Wochenende. In der Südwestpfalz sind nach Angaben der Kreisverwaltung weiterhin zwölf Infektionen mit dem Erreger Sars-Cov-2 bekannt, eine davon in Zweibrücken. Dabei handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus dem Kosovo. Dieser Fall steht mit vier weiteren Fällen in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in Verbindung. Bei den übrigen aktiven Fällen handelt es sich um drei Patienten in Pirmasens, drei aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sowie um eine Person, die im Pirmasenser Krankenhaus positiv getestet wurde, aber außerhalb des Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts (Zweibrücken, Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz) lebt. Stand Freitagmittag verzeichnete das Gesundheitsamt insgesamt 213 positive Fälle, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben, 197 Personen gelten als genesen. In Zweibrücken werden seit vergangener Woche Virenabstriche im Testcenter an der Kasernenstraße gemacht. Termine kann man über die Seite www.drk-corona.de oder telefonisch unter 06332/971320 vereinbaren.