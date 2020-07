Der Mediziner und CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Gensch ist für die Rückkehr zum schulischen Regelbetrieb nach den Ferien. Durch Urlaube steige jedoch das Risiko von Corona-Ausbrüchen in Schulen und in unserer Region. Er schlägt deshalb Tests einiger Schüler und Lehrer vor Beginn der weiterführenden Schulen vor. Die Kapazitäten dafür seien vorhanden.

Es sollen nicht alle Schüler und Lehrer auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet werden, sondern nur diejenigen der weiterführenden Schulen in Zweibrücken und Umgebung, „die in den letzten 14 Tagen der Sommerferien in Urlaub gefahren sind“, teilte Gensch mit. Die Tests könnten am Wochenende vor Schulbeginn erfolgen, was eine „sinnvolle begleitende präventive Maßnahme“ darstelle. Grund: Fast ausschließlich Reisende hätten den Erreger zu uns gebracht – mal aus Skigebieten und oder jüngst ein Fall aus Bremen, so Gensch. Nach den Ferien fällt im Klassensaal die Maskenpflicht weg, und von der Einhaltung des Mindestabstands zwischen Schülern kann abgewichen werden. Durch den „Verzicht von Schutzmaßnahmen im Unterricht steigt das Risiko einer relevanten Verbreitung des Coronavirus in der Region“, betont Gensch. Durch die Notwendigkeit, den Regelunterricht wieder aufzunehmen, müsse man dieses Risiko ein Stück weit in Kauf nehmen. Es werde aber deutlich steigen, sollten Schüler und Lehrer nach dem Urlaub ungetestet und ohne Schutzmaßnahmen im Klassenverband zusammenkommen.

Gensch: Kapazitäten für Tests vorhanden

Auf Nachfrage sagte der CDU-Landtagsabgeordnete, dass die Testkapazitäten vorhanden seien. Ein Labor sei bereit, die Auswertung vorzunehmen. „Pro Tag könnten 300 Tests durchgeführt und ausgewertet werden.“ Sofern die Stadt das machen wolle, sei das kein Problem. „Der Testcontainer am ehemaligen Evangelischen Krankenhaus steht und ist bezahlt, Ärzte würden sich genauso finden wie einige freiwillige Helfer“, so Gensch.

Oberbürgermeister für Genschs Vorschlag offen

Oberbürgermeister Marold Wosnitza berichtete von vielen Gesprächen mit Heinz-Ulrich Koch, dem Leiter des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung. Er habe Wosnitza gegenüber ebenfalls die Befürchtung geäußert, dass sich Schüler, Lehrer und Eltern in den Ferien infizieren könnten. „Er schlug vor, die ersten zwei Wochen nach den Ferien, den Unterricht so durchzuführen, wie vor den Ferien“, so der OB. Sowohl Genschs als auch Kochs Vorschlag seien für ihn schlüssig. „Bei der ersten Option bekäme man die Schüler früher in einen normalen Unterricht, bei der zweiten könnte man auf großangelegte Tests verzichten.“ Er sei für beide Optionen offen und müsse auf den Rat der Experten, sprich der Mediziner, vertrauen.