Das Gesundheitsamt hat, Stand Montag 11 Uhr, fünf weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz bestätigt. Der Landkreis hat mit einer Inzidenz von 56,6 die Risikostufe Rot, die Stadt Pirmasens mit 19,9 ist weiß, Zweibrücken ist mit 32,2 zurück auf gelb. Neu angesteckt im familiären Umfeld hat sich jeweils eine Person aus der Stadt Zweibrücken, aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und aus der Verbandsgemeinde Rodalben. Bei einem Mann aus Pirmasens war die Ursache ein Kontakt am Arbeitsplatz außerhalb der Südwestpfalz. Unklar ist die Infektionskette bei einer Frau aus Pirmasens. Aktuell sind 112 Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben 33 in Zweibrücken. Insgesamt wurden bis heute 420 Personen in der Südwestpfalz positiv getestet. Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) oder bei der landesweiten Hotline 0800/9900400 zu melden. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und zwei Wochen in Quarantäne zu gehen.