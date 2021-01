Am Montag haben sich fünf neue Corona-Infektionen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz bestätigt, eine in Zweibrücken und vier in Pirmasens. Im Landkreis gab es keine Neuinfektionen, teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Zwei Senioren, die mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert waren, sind gestorben. Es handelt sich um eine Bewohnerin des Pirmasenser Wecare-Pflegezentrums und einen Bewohner des Hauses Edelberg in Rodalben. Beide waren zwischen 80 und 90 Jahre alt, berichtet Kreissprecher Thorsten Höh. Höh teilte außerdem mit, dass eine Infektion im Haus Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben, die schon am Freitag gemeldet wurde, konkret bei der Einrichtung des Jugendwerks St. Josef auftrat. Der Betrieb könne jedoch ohne weitere Maßnahmen fortgesetzt werden. Das Landesuntersuchungsamt stuft Pirmasens (Inzidenz 124,3) und den Landkreis (71,7) weiterhin als Risikogebiete ein, Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 38 weiterhin in der Gefahrenstufe orange und bildet somit eine Ausnahme im ansonsten roten Rheinland-Pfalz. Während die Bewohner der Zweibrücker Seniorenheime bereits komplett ihre erste Impfung erhalten haben, wird in Pirmasenser Pflegeheimen weiter geimpft: Am Montag waren 121 Corona-Impfungen im Caritas-Altenzentrum St. Anton geplant: 69 für Bewohner, 52 für Mitarbeiter. Das mobile Impfteam des Kreisverbands des Roten Kreuzes wurde von vier Ärzten des Landesimpfzentrums Pirmasens-Südwestpfalz unterstützt. Die zweite Impfung ist für Mitte Februar vorgesehen. Am Samstag wurden 92 Bewohner und 83 Mitarbeiter des Pflegezentrums in der Steinstraße geimpft, berichtet die Pirmasenser Stadtverwaltung. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Pirmasens 24 Heimbewohner gestorben, die mit dem Virus infiziert waren.