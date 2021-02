Zweibrücken ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 56 wieder ein Corona-Risikogebiet und wird vom Landesuntersuchungsamt in der Risikostufe rot geführt. Grund sind neun positive Corona-Testergebnisse, die dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz bis Mittwochmittag mitgeteilt wurden.

Derzeit sind in Zweibrücken 24 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Fünf der neun positiv Getesteten befanden sich als Kontaktpersonen bereits Infizierter schon in Quarantäne. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes wurden am Mittwoch insgesamt 21 positive Testergebnisse gemeldet. Mit einer Inzidenz von 40 wird der Landkreis ebenso wie die Stadt Pirmasens (37) in der Gefahrenstufe orange geführt. Die Kreisverwaltung informierte über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land starb eine Frau im Alter zwischen 70 und 80 Jahren mit einer Corona-Infektion. Derzeit gibt es in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sechs aktiv Infizierte (zwei neue Fälle), in Thaleischweiler-Wallhalben 20 (zwei neue) und in Zweibrücken-Land vier.