In der gesamten Südwestpfalz haben sich gestern sechs weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt stuft die Stadt Zweibrücken mit 67 ansteckend Erkrankten auf 100 000 Einwohnern in die Risikostufe rot ein, mit sinkender Tendenz. Falls Zweibrücken unter die Marke 50 rutscht, würde wieder die Risikostufe orange erreicht. Im Landkreis Südwestpfalz sind es aktuell 79 aktive Fälle pro 100 000 Einwohner, in der Stadt Pirmasens 75. Alles also noch im roten Bereich. Seit die zweite Welle rollt, wächst auch der Bedarf an Informationen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Demnach wollen sich auch mehr Leute testen lassen. Daher sind die Telefone beim Gesundheitsamt ab sofort auch an den Wochenenden zwischen 10 bis 14 Uhr erreichbar. Unter der Woche sind mehr Mitarbeiter für den Telefondienst eingeteilt, damit mehr Anrufer durchkommen. Aktuell sind in der Südwestpfalz 146 Fälle aktiv, 14 mehr als am Freitag. Von den betroffenen Personen leben in Zweibrücken 34 (minus drei), in Pirmasens 34 (plus fünf), in den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben 17 (plus fünf) und Zweibrücken-Land elf (plus zwei). Insgesamt wurden bis heute 550 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Vier von ihnen sind mit Corona-Infektion verstorben. Fragen zum Coronavirus beantwortet die Hotline des Gesundheitsamtes montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter dieser Telefonnummer: 06331/809-700. Wer sich auf den Erreger testen lassen möchte, der rufe diese Nummer an: 06331/809-750. Sie ist laut Kreisverwaltung montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.