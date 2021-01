„Auch im neuen Jahr reißen die traurigen Nachrichten nicht ab“, sagt Landrätin Susanne Ganster. Dem Gesundheitsamt wurden seit Silvester drei Todesfälle in der Südwestpfalz gemeldet, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. An den Folgen ihrer Corona-Erkrankung sind laut Kreisverwaltung zwei Bewohner aus dem Seniorenwohnheim Johanna Stein in Pirmasens verstorben. Auch ein Mann aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land verstarb mit dem Coronavirus. Alle drei waren zwischen 80 und 90 Jahre alt.

Stand Samstagmittag haben sich in der Südwestpfalz 53 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Von den betroffenen Personen leben 17 in Pirmasens, elf in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland eine, in Hauenstein eine, in Pirmasens-Land fünf, in Rodalben elf, in Waldfischbach-Burgalben drei und in Zweibrücken-Land vier.

Angesichts der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, bleibt die gesamte Südwestpfalz in der Risikostufe rot. Dieser Inzidenzwert liegt im Landkreis bei 132 Neuinfektionen, in Pirmasens bei 229 und in Zweibrücken bei 73. Aktuell sind in der Südwestpfalz 454 bestätigte positive Fälle aktiv. Insgesamt wurden bis heute 2201 Personen positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 45 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.