In der Südwestpfalz haben sich bis Samstagmorgen 35 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Sowohl der Landkreis als auch die Städte Pirmasens und Zweibrücken bleiben in der Risikostufe rot. Die Inzidenzwerte liegen die 126 für den Landkreis, bei 167 für Pirmasens und bei 73 für Zweibrücken. Der Wert bezeichnet die Anzahl der Neuinfektionen in sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner.

Das Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens bleibt vorsorglich für Besucher geschlossen, nachdem für eine Bewohnerin ein positiver Schnelltest vorliegt und das Labor-Ergebnis abgewartet werden muss. Im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen wurden sechs weitere Bewohner positiv getestet. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Aktuell sind in der Südwestpfalz 369 bestätigte positive Fälle aktiv, 35 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 123 (+7), Zweibrücken 43 (+1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 26 (+1), Hauenstein 20 (+4), Pirmasens-Land 19 (+1), Rodalben 30 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 71 (+12), Waldfischbach-Burgalben 15 (+4) und Zweibrücken-Land 22 (+4). Insgesamt wurden bis heute 1775 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 31 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.