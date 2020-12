Die Anzahl der aktiven Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz ist am Montag im Vergleich zum Vortag zwar leicht zurückgegangen. Die Städte Zweibrücken, Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz werden vom Landesuntersuchungsamt weiterhin in die Alarmstufe rot eingestuft. Bis Montagmorgen wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung in der Südwestpfalz 20 weitere Corona-Fälle gemeldet. Damit sind aktuell 391 bestätigte positive Fälle aktiv, sieben weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert – der Wert gibt die Neuinfektionen in einer Woche pro 100 000 Einwohner an – ist in Pirmasens über die 200er-Marke gestiegen (211), im Kreis liegt die Sieben-Tage-Rate bei 138 und in Zweibrücken landesweit am niedrigsten bei 73. Von den betroffenen 391 Personen leben in Pirmasens 140 (+5), Zweibrücken 43 (-2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 28 (+1), Hauenstein 22, Pirmasens-Land 21 (-1), Rodalben 30 (-2), Thaleischweiler-Wallhalben 70 (-4), Waldfischbach-Burgalben 18 und Zweibrücken-Land 24 (+1).

Kitas in Zweibrücken und Pirmasens betroffen

Von bereits bekannten und neuen Fällen sind laut Mitteilung der Kreisverwaltung auch mehrere Einrichtungen betroffen. So sei im Umfeld der Kita Heilig Kreuz in Zweibrücken eine Person positiv getestet worden. 13 Kinder und Mitarbeiter mussten sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. Gleiches gilt für 15 Kinder und Mitarbeiter des Johanneskindergartens in Pirmasens, in dessen Umfeld ebenfalls ein Covid-19-Fall bekannt wurde.

