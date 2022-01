Bis Freitagmittag gingen 57 weitere positive Corona-Testergebnisse für die gesamte Südwestpfalz beim Gesundheitsamt ein. Darunter sind 13 aus Zweibrücken, wo die Inzidenz bei 282,2 liegt. Mittlerweile haben sich sechs weitere Omikron-Verdachtsfälle bestätigt, bei fünf ist die Quarantäne bereits beendet. Ein Kind der Kita Sonnenschein in Zweibrücken wurde positiv getestet. Betroffen sind zudem mehrere Schulen in Pirmasens und im Landkreis. Weil eine Schülerin und ein Schüler einer Maßweilerer Grundschulklasse positiv getestet wurden, muss die ganze Klasse in Quarantäne. Derzeit liegen 16 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen in den drei Krankenhäusern der Region, vier von ihnen werden in Pirmasens auf der Intensivstation beatmet.