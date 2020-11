Handzettel mit irreführenden Aussagen zur Corona-Pandemie sind jetzt auch in Zweibrücken verteilt worden. Wie die RHEINPFALZ erfuhr, sind sie zumindest in der Siedlung oben auf dem Fasanerieberg an Haushalte verteilt worden.

Die Handzettel der Gruppierung „Ärzte für Aufklärung“ sind bereits im gesamten Bundesgebiet und in der Pfalz aufgetaucht, vor allem in Berlin. Auf dem Handzettel schüren die Autoren Angst vor einer vermeintlichen Zwangsimpfung gegen Covid-19 und stellen die aktuelle Situation in einem frei erfundenen Kriterienkatalog als „Fake Pandemie“ dar.

Die Autoren spielen mit bestehenden Ängsten und verbreiten in der Manier von Donald Trump Verschwörungsmythen, ohne einen einzigen Belege beizubringen. Zudem ignorierten die Verfasser bewusst, dass die Bundesregierung eine Impfpflicht im Fall von Covid-19 bereits mehrfach ausgeschlossen hat.