Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat am Donnerstag, 20. August, die Schulleitung des Berufsbildungszentrums (BBZ) Paul-Weber-Schule Homburg darüber informiert, dass eine Schülerin oder ein Schüler der Klassenstufe 10 positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Nach Auskunft der Kreisverwaltung hat die Schulleitung sofort alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse nach Hause geschickt, ebenso alle Lehrer, die Kontakt in die Klassenstufe hatten. Die infizierte Person habe am Montag, dem Tag der Einschulung, und am Dienstag für wenige Stunden am Unterricht teilgenommen. Alle 25 Schülerinnen und Schüler des Klassenverbundes würden nun vorsorglich und spätestens am Montag, 24. August, getestet und blieben 14 Tage in Quarantäne. Mit den Lehrern setze sich das Gesundheitsamt zwecks weiterer Ermittlungen in Verbindung.

Die Eltern der Klassenkameraden der infizierten Person dürften als Kontaktpersonen ihrer geregelten Tätigkeit nachgehen.