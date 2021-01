Stand Freitag haben sich in der Südwestpfalz 21 weitere Covid-

19-Fälle bestätigt, einer davon in der Stadt Zweibrücken. Mit dem Wert 29 hat Zweibrücken landesweit die niedrigste Inzidenz und kehrt zurück in Risikostufe gelb. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bezeichnet die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner. Der Landkreis bleibt mit einer Inzidenz von 95 in Risikostufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (Inzidenz: 137). Laut Gesundheitsamt handelt es sich bei acht der 21 neu Infizierten um die Bewohner von Altenheimen beziehungsweise Einrichtungen zu betreutem Wohnen. Die meisten Neuinfektionen in der Südwestpfalz (jeweils sechs) wurden in der Stadt Pirmasens und in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gemeldet.