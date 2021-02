Zweibrücken hat seinen Spitzenplatz in der deutschen Corona-Bestenliste verteidigt: Am zweiten Tag in Folge weist Zweibrücken die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland aus. Der Wert liegt bei 12, so niedrig wie sonst nirgends in Deutschland. Das heißt: In Zweibrücken gibt es auf 100 000 Einwohner zwölf, die sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben und es weitergeben können. Tatsächlich handelt es sich um genau vier Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nämlich ein rechnerischer Wert. Die Zahl 12 ergibt sich wenn man die vier Angesteckten mit der Zahl 3 multipliziert, um den Wert auf 100 000 Einwohner zu erreichen; Zweibrücken hat derzeit ungefähr 33 333 Einwohner. Auf Platz zwei der Corona-Bestenliste des Robert-Koch-Instituts bleibt Emden in Ostfriesland mit einer Inzidenz von 16. Auf den dritten Platz hat sich der Landkreis Dithmarschen an der Nordsee mit einer Inzidenz von 19 vorgeschoben. Auf Platz vier liegt mit der Trier (Inzidenz 21) eine weitere Stadt aus Rheinland-Pfalz.