Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat am Wochenende 62 neue Corona-Infektionen registriert. Je einen Fall gibt es an der Mannlich-Realschule in Zweibrücken sowie an der Contwiger Grundschule. Ein Ansteckungsherd ist weiterhin das Altenheim Bethesda in Thaleischweiler: Sechs Bewohner und ein Mitarbeiter sind neu infiziert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Sieben-Tage-Rate von 120 weiterhin in der Risikostufe rot ein. Pirmasens liegt mit 164 deutlich über dem Landkreis. Zweibrücken liegt mit 91 Angesteckten, auf 100 000 Einwohner gerechnet, im Landesvergleich sehr gut. In der Rosenstadt gibt es die absolut und relativ wenigsten Infizierten im Pfalz-Vergleich.