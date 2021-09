In der Südwestpfalz haben sich Stand Freitagmorgen 21 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, fünf in Zweibrücken und 16 im Osten des Kreises. Damit steigen die Inzidenzwerte in Zweibrücken auf 94 und im Kreis auf 65. Pirmasens bleibt bei 42. Wegen der gestiegenen Werte gelten ab Samstag in der gesamten Südwestpfalz verschärfte Regeln zur Testpflicht. Die Inzidenz ist die Anzahl bestätigter Fälle in sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Insgesamt wurden bis heute 5161 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 148 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.