Übers Wochenende hat sich die Anzahl bestätigter Covid-19-Fälle in Zweibrücken um 18 erhöht. Darunter sind in Zweibrücken auch zwei Schüler, einer besucht das Hofenfels-Gymnasium, einer die benachbarte Mannlich-Realschule. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sind übers Wochenende fünf Fälle hinzugekommen, darunter zwei Schüler der Gesamtschule Contwig. Zweibrücken liegt mit einem Inzidenzwert von 61 (Stand Freitag) weiter in der Gefahrenstufe rot. Der Landkreis mit 97 ebenfalls in der Stufe rot. Nur die Stadt Pirmasens liegt mit 47 noch gerade so in der Stufe orange. Insgesamt kamen am Wochenende in der gesamten Südwestpfalz 61 neue Fälle hinzu. Allein im Seniorenhaus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen kamen am Wochenende 14 neue positive Testergebnisse hinzu. Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen, die befürchten, sich das Coronavirus eingefangen zu haben, umgehend ihren Hausarzt oder das Gesundheitsamt unter 06331/809-750 anzurufen (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr). Reiserückkehrer sollen sich ebenfalls beim Gesundheitsamt melden und zehn Tage in Quarantäne gehen.