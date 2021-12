Stand Freitag gibt es laut Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 148 neue Coronafälle gegenüber dem Vortag sowie zwei weitere Tote: eine Frau zwischen 75 und 80 Jahren aus Pirmasens und ein Mann zwischen 90 und 95 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben. Beide waren geimpft. Coronafälle gibt es weiterhin auch in Schulen und Kindergärten. Auch ein Kind des Kindergartens Regenbogen in Mittelbach wurde positiv getestet. Von den 148 neuen Fällen kommen 40 aus Zweibrücken, 14 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und zehn aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.