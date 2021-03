In der Südwestpfalz gibt es zwölf weitere Covid-19-Fälle. Bei einem Fall aus dem Landkreis, drei Fällen aus Pirmasens und zwei Fällen aus Zweibrücken handelt es sich die Virusvariante B.1.1.7, die so genannte britische Variante. Bei einem weiteren Zweibrücker Fall wurde die Virusvariante B.1.351, die so genannte südafrikanische Mutation, festgestellt. Beide Varianten gelten als erhöht ansteckend. Der Landkreis ist mit einer Inzidenz von 48,5 in die Gefahrenstufe orange eingestuft. Die Stadt Pirmasens (64,6) ist rot, die Stadt Zweibrücken (20,5) gelb. Das Gesundheitsamt meldet auch zwei weitere Corona-Tote: einen Mann zwischen 70 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben. In der Kindertagesstätte Bechhofen wurde ein weiteres Kind positiv auf Corona getestet.