Seit Freitag haben sich in der Südwestpfalz 29 weitere Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt am Samstag mit. Die Inzidenz liegt im Landkreis bei 395, in Pirmasens bei 383 und in Zweibrücken bei 306. Die positiven Fälle verteilen sich wie folgt: Zweibrücken 223 (plus 10), Pirmasens 312 (+1), Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land 148 (+7), Thaleischweiler-Wallhalben 137 (+2), Waldfischbach-Burgalben 112 (+5), Dahner Felsenland 88 (+1), Hauenstein 61 (+1), Pirmasens-Land 42, Rodalben 132 (+2). Ab Dienstag ist das Impfzentrum am Busbahnhof in Zweibrücken bis in den Januar täglich geöffnet, außer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Meistens von 14 bis 20 Uhr, an einzelnen Tagen aber von 9 bis 17 Uhr. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer täglichen Übersicht „Not- und Bereitschaftsdienste und Corona-Informationen“ in dieser Lokalausgabe.