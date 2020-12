Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen pro Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner liegt in Zweibrücken Stand Samstag nur noch bei 29. „Der der beste Wert bundesweit“, freut sich Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Am Tag zuvor lag der Inzidenzwert noch bei 32. Zweibrücken liegt laut den Zahlen vom Samstag als einziges Gebiet in Rheinland-Pfalz in der Risikostufe gelb, alle anderen in der Risikostufe rot. Der Inzidenzwert für die Südwestpfalz liegt bei 78, für Pirmasens bei 167. Am Tag zuvor waren es 116 und 209. Allerdings sind diese Werte mit Vorsicht zu genießen: Während der Feiertage rechnet das Robert-Koch-Institut mit einer geringeren Anzahl an Tests und mit weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern.