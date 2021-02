Die britische Corona-Variante entdeckte das Gesundheitsamt nach Auswertung von Proben vergangener positiv getesteter Fälle am Wochenende bei einem weiteren Fall aus dem Landkreis und erstmals bei einem aus Pirmasens. Am Wochenende wurden 21 neue Infizierte gemeldet: für Zweibrücken sieben, für den Landkreis zehn (darunter sechs aus Bechhofen und einer aus Winterbach, ob sie im Zusammenhang mit den betroffenen Kitas stehen, wurde nicht mitgeteilt) und für Pirmasens vier. Die Sieben-Tages-Rate liegt nun für Zweibrücken bei 76 (Freitag: 62, Gefahrenstufe: rot), für Pirmasens bei 52 (Freitag: 52, Stufe: rot) und für den Landkreis bei 39 (Freitag: 40, Stufe: orange). In der Stadt Zweibrücken sind aktuell 33 Menschen infiziert (sieben neue Fälle), in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land acht (ein neuer Fall), in Thaleischweiler-Wallhalben 24 (zwei neue Fälle) und in Zweibrücken-Land 17 (sechs neue Fälle).