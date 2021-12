Vier weitere Einwohner der Südwestpfalz sind nach Infektionen in der Corona-Pandemie verstorben. Das meldet das Gesundheitsamt am Montag. Bei den Verstorbenen handele es sich um Männer aus Rodalben und Pirmasens. Die zwei jüngeren Männer, einer unter 70 Jahre, einer unter 80, waren beide ungeimpft. Bei den beiden älteren, über 85-Jährigen, war der Impfstatus unbekannt. Insgesamt stieg die Zahl der Corona-Toten in der Südwestpfalz auf 177.

72 weitere Nachweise wurden gegenüber dem Stand vom Vortag vom Labor erbracht. Darunter 15 in Zweibrücken, 20 in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und drei in der VG Thaleischweiler-Wallhalben. Kinder in Tagesstätten waren dabei. Je ein Kind im Kindergarten der Gemeinde Contwig und der städtischen Kitas Regenbogen und Schatzkiste in Zweibrücken. Vom Personal der Kitas traf es unter anderem eine Kraft der Arche Noah in Contwig. Auch aus Schulen wurden neue Nachweise gemeldet, darunter das Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken. Quarantäne wurde für die betroffenen Klassen angeordnet.

Insgesamt galten am Montag in der Südwestpfalz 1417 Menschen als Corona aktiv, 24 mehr als tags zuvor.

Die Landrätin der Südwestpfalz, Susanne Ganster, bezeichnete das Infektionsgeschehen im Kreisausschuss am Montag als „diffus“. Es sei „nicht mehr nachvollziehbar, wer sich wo angesteckt hat“. Derzeit steige die Anzahl Corona-Infizierter in den Krankenhäusern des Gesundheitsamtsbezirks. In Pirmasens und Rodalben würden derzeit 37 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen behandelt, in Zweibrücken seien es acht.

Das Landesuntersuchungsamt gab am Montagnachmittag die Sieben-Tage-Inzidenz für Zweibrücken mit 332,5 an, für den Landkreis mit 328,8, für Pirmasens mit 333,4.