Das Gesundheitsamt hat am Montag (Stand:11 Uhr) vier neue Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz gemeldet. Zwei Fälle in Pirmasens und je einen Fall in Zweibrücken sowie der Verbandsgemeinde Rodalben. Zwei der neuen Fälle waren als enge Kontaktpersonen bereits in häuslicher Quarantäne. Die beiden anderen Fälle waren als Reiserückkehrer aus Italien positiv getestet worden. Das Landesuntersuchungsamt meldet (Stand: 14.10 Uhr) für Zweibrücken den aktuellen Inzidenzwert von 9, für Pirmasens 17 und für den Landkreis Südwestpfalz 3.