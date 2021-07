Die Corona-Lage entspannt sich in der Südwestpfalz weiter, auch in Zweibrücken. Auch am Freitag hat sich niemand neu infiziert. Die Inzidenzen sind stark gefallen. In Zweibrücken und Pirmasens liegen sie jeweils bei 3, im Landkreis bei 0,0. Aktuell sind in Zweibrücken noch vier Personen ansteckend infiziert, in Pirmasens drei und im Landkreis ist es eine.