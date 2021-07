Die Corona-Lage entspannt sich in der Südwestpfalz weiter, auch in Zweibrücken. Am Donnerstag hat sich niemand neu infiziert. Die Inzidenzen in der Region sind stark gefallen. In Zweibrücken und Pirmasens liegen sie jeweils bei 3, im Landkreis bei 0. Inzwischen weist das Saarland eine höhere Inzidenz als die Südwestpfalz aus. Aktuell sind in Zweibrücken noch 14 Personen infiziert, in Pirmasens vier und im Landkreis ist es eine. Am Freitag treten weitere Lockerungen in Kraft: Bei privaten Feiern im Freien dürfen sich dann bis zu hundert Personen treffen, in Innenräumen 25, wobei Kinder und Geimpfte und Genesene nicht mitzählen.