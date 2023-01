Von Patrick Göbel

In Bus und Bahn muss man weiter Maske tragen – erst mal für vier Wochen. So lange gilt die Corona-Verordnung im Saarland vorerst. Das hat der Ministerrat am Dienstag entschieden. Wer positiv getestet wurde, muss draußen eine FFP2-Maske tragen. Bei Kindern unter zehn Jahren reicht eine OP-Maske. Ab Samstag dürfen positiv getestete Schüler mit Maske auch an Abschlussprüfungen teilnehmen.