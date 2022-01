Fußball-Regionalligist FC 08 Homburg hat sein für Ende Januar geplantes Trainingslager in der Türkei abgesagt. Als Grund wird die angespannte Lage in der Corona-Pandemie genannt. Am 23. Januar hätte die Mannschaft in die Türkei aufbrechen sollen, um sich dort auf den Rest der Saison vorzubereiten. Doch nun hat der Vorstand gemeinsam mit Trainer Timo Wenzel beschlossen, das Trainingslager abzusagen. Angesichts steigender Infektionszahlen wird das Risiko einer solchen Reise als zu hoch angesehen. Nun soll die Wintervorbereitung wie schon im Vorjahr in Homburg ausgetragen werden.