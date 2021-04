Im städtischen Kindergarten „Kleine Welt“ in der Canadastraße besteht der Verdacht, dass sich ein Kind mit dem Coronavirus angesteckt hat. Dies teilte Stadtsprecher Jens John am Mittwoch mit. Das betroffene Kind sei getestet worden, das Ergebnis stehe aber noch aus. Da bei mehreren Familienmitgliedern laut Verwaltung eine Infektion bestätigt wurde, müssen die Kinder und Erzieher der Gruppe solange in Quarantäne, bis ein Ergebnis vorliegt. Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, dauert diese Quarantäne zwei Wochen. Die restlichen Gruppen der Kita könnten zunächst geöffnet bleiben. „Über das weitere Vorgehen werden wir uns als Stadtverwaltung eng mit Gesundheitsamt und Kita abstimmen. Wir stehen stets in engem Austausch untereinander und versuchen hier für einen reibungslosen Ablauf und größtmögliche Transparenz zu sorgen“, informierte Bürgermeister Christian Gauf.