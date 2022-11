Am Freitag meldete das Gesundheitsamt einen weiteren Corona-Todesfall in der Südwestpfalz. Demnach sei seit Mittwoch ein Mann Ende 80 aus der Verbandsgemeinde (VG) Thaleischweiler-Wallhalben an oder mit seiner Covid-Infektion verstorben. Die Inzidenz wird für Zweibrücken aktuell mit 243 angegeben, für Pirmasens mit 165 und für den Kreis Südwestpfalz mit 221. Zurzeit würden 17 Corona-Patienten stationär in den drei Krankenhäusern in Zweibrücken, Pirmasens und Rodalben behandelt. Einer von ihnen liege weiterhin auf der Intensivstation, auf der er beatmet wird. Zudem bestehe bei drei weiteren Klinikpatienten Verdacht auf eine Covid-Infektion, der aber noch unbestätigt sei.