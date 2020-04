Weil zuletzt immer weniger Hausärzte Patienten zum Corona-Test geschickt haben, schließt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zum Montag, 20. April, im Saarland die drei „Drive-In-Teststationen“ am Forum in Homburg sowie in St. Wendel und Merzig. Übers Wochenende bleibt im Saarland nur der Standort Saarbrücken geöffnet – täglich von 10 bis 14 Uhr. Weiterhin in Betrieb bleiben die Teststationen auf dem Saarlouiser Ford-Werksgelände und in einer Veranstaltungshalle in Landsweiler-Reden. Wie die Verwaltung des Saarpfalz-Kreises in Homburg mitteilt, sollen ab 20. April im Saarland sechs „Corona-Praxen“ eröffnen, die neben der Betreuung infizierter Patienten auch Abstriche übernehmen können. Die Kassenärztliche Vereinigung bedankte sich bei der Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises und den Helfern vor Ort für die organisatorische und technische Unterstützung. Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo: „Das Testzentrum hat seinen Zweck gut erfüllt. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um auch vonseiten des Gesundheitsamtes des Kreises die Lokalität mitzunutzen. Insoweit besteht jetzt nicht der dringende Bedarf, sofort alles zurückbauen zu müssen. Ich bedanke mich jedenfalls bei der KV für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.“

