Seit Samstag können Heimkehrer aus Nicht-Risikogebieten einen kostenlosen Virenabstrich machen lassen. Die Stadt erwartet eine steigende Anzahl an Corona-Tests und nimmt den Betrieb des Testcenters auf dem Parkplatz der Rotkreuz-Wache in der Kasernenstraße wieder auf. Die Nachfrage nach den Tests ist offenbar groß, alle Termine für Dienstag waren schnell vergeben.

Zweibrücken ist seit Anfang Juli Corona-frei, Stand Montagmittag waren dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung im Landkreis Südwestpfalz noch zwei aktive Corona-Fälle in Dahn gemeldet – diese Patienten sollen am Dienstag aus der Quarantäne entlassen werden. Dass die Nachfrage nach (kostenlosen) Virenabstrichen so groß ist, liegt an einer Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der zufolge sich Einreisende beziehungsweise Reiserückkehrer innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft in Deutschland kostenlos testen lassen können – auch ohne Krankheitsanzeichen.

„Wir erwarten einen steigenden Bedarf an Testungen vor dem Hintergrund der diese Woche, spätestens nächste Woche in Kraft tretenden Rechtsverordnung“, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Mit der erneuten Inbetriebnahme des Testcenters wolle man gewappnet sein. Von der Rechtsverordnung erhofft sich der OB auch Klarheit darüber, wer für die Kosten der Corona-Tests aufkommt. Zuletzt teilte Arzt Christoph Gensch gegenüber der RHEINPFALZ mit – er forderte Tests für Lehrer und Schüler, die die letzten beiden Ferienwochen in Urlaub sind –, die Kosten für einen Corona-Test bewegten sich aktuell zwischen 60 und 120 Euro.

Keine ärztlichen Verdachtsfälle unter den zu Testenden

Die Termine, sogenannte Testslots, werden vom Deutschen Roten Kreuz vergeben. Bereits am Sonntag „wurden wir mit Anmeldungen überhäuft“, sagt Hans Prager, der kommissarische Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. Für den ersten Testtag waren am Montagnachmittag keine Plätze mehr frei, bis einschließlich 9. August lagen bereits Anmeldungen vor. „Unter den Leuten ist niemand, der als ärztlicher Verdachtsfall gilt. Es sind alles Personen, die im Urlaub oder auf einer größeren Veranstaltung waren“, betonte Prager am Montagvormittag.

Dass der Test-Container nun nicht mehr am ehemaligen Evangelischen Krankenhaus steht, hat Wosnitza zufolge einen simplen Grund: „Dort wird es weniger Einschränkungen im Straßenverkehr geben als am Evangelischen“, sagt Wosnitza. Das Testcenter werde wie zuvor in einem Drive-In organisiert, zu Testende fahren mit dem Auto an den Container, dort wird der Abstrich gemacht, dann kann man weiterfahren und das Gelände wieder verlassen.

