Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 17. August beginnt das neue Schuljahr. Sollen sich Schüler und Lehrer, die in den letzten beiden Ferienwochen in Urlaub waren, einem Corona-Test unterziehen? Das fordert der Zweibrücker Arzt und Landtagsabgeordnete Christoph Gensch. Das Land sieht dafür keine Notwendigkeit, das Gesundheitsamt ist da anderer Meinung.

Nach dem Ende der Sommerferien soll der Unterricht an den Schulen wieder so sein wie früher. Zumindest fast. Die Schüler kehren in ihre Klassensäle zurück, am Platz ist kein Mundschutz