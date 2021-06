Der Corona-Testcontainer vorm Freibad wird im Laufe der Woche abgebaut. Schon jetzt ist er nicht mehr im Betrieb.

Die Nachfrage nach bestätigten Tests, die Zugänge ermöglichen, sei nach den Lockerungen der Corona-Verordnungen deutlich zurückgegangen, sagt Hans Prager, der Zweibrücker Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes, das bislang an vier Orten in der Stadt Tests anbot. Nun sind es mit der Kasernenstraße (Hauptfriedhof), am Schlossplatz und auf dem Herzogsplatz drei. „Es bleiben mehr als genug Kapazitäten“, sagt Prager. Waren es vor Wochen, bei ausgeweiteter Testpflicht, bis zu 1500 Tests am Tag, die von DRK-Personal an den vier Standorten abgenommen wurden, so habe sich die Zahl vorm Wochenende auf 400 und am Montag dann auf 316 reduziert. Das Personal im Metallcontainer vorm Schwimmbad habe unter erschwerten Bedingungen gearbeitet. „In der Schutzkleidung wurde es, bei den deutlich gestiegenen Temperaturen, extrem heiß. Auch deshalb haben wir uns entschieden, diesen Standort vorerst aufzugeben“, sagt Hans Prager. Sollte sich die Situation ändern, könne man reagieren.