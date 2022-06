Hans Prager, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Zweibrücken, macht darauf aufmerksam, dass Corona-Tests für die Allgemeinheit ab Freitag, 1. Juli, Geld kosten. Ein neues Bundesgesetz schreibt vor, dass Bürger an den Teststellen künftig einen Eigenanteil in Höhe von drei Euro entrichten müssen. Davon ausgenommen seien vulnerable Gruppen wie Kinder bis fünf Jahre, Schwangere bis einschließlich zwölfte Schwangerschaftswoche, Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher, Haushaltsangehörige von Infizierten, Bewohner von Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Kostenfreie Tests sollen auch bei riskanten Ereignissen möglich bleiben – etwa vor einem Konzertbesuch, vor größeren Familienfesten, beim Besuch älterer Menschen, nach Risikokontakten sowie bei einer Warnmeldung auf der Corona-Warn-App. Hans Prager: „Bürger müssen glaubwürdige Belege bei Zugehörigkeit zu einer vulnerablen Gruppe vorlegen und in jedem Fall ihren Testanlass schriftlich begründen. Wir beim DRK sind uns aber noch nicht im Klaren, wie die kostenlose Testung bei den genannten Personengruppen und Anlässen durch uns geprüft werden soll.“ Prager bittet deshalb, „Diskussionen und Anfeindungen gegenüber unseren Mitarbeitern zu vermeiden“. Das Rote Kreuz könne an der Gesetzeslage nichts ändern. „Wir tun unser Bestes“, sagt Prager. Bei Fragen könne man sich an die DRK-Verwaltung unter Telefon 06332 3735 wenden.