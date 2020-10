Die Ergebnisse der Corona-Testungen infolge so genannter Indexfälle an der Förderschule Lernen St. Ingbert, Albert-Schweitzer-Förderschule, sind negativ. Getestet wurden nach Angaben des Saarpfalz-Kreises 16 Kontaktpersonen an der Förderschule, 84 Kontaktpersonen an der Gemeinschaftsschule St. Ingbert-Rohrbach, 40 in der Kindertagesstätte St. Josef in St. Ingbert und 30 Personen in der Kita St. Pirmin. Bei diesen Personen wurde das Coronavirus nicht nachgewiesen. Die Kreisverwaltung weist dennoch darauf hin, dass sich in Quarantäne befindliche Personen bei Krankheitssymptomen melden müssen.