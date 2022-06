„Halsabschneider, Betrüger“: Üble Beleidigungen mussten sich die Helfer im DRK-Corona-Testzentrum Kasernenstraße am Donnerstag anhören. Die Tests kosten jetzt drei Euro.

Und zwar nicht erst ab Freitag, 1. Juli: „In der Nacht auf Donnerstag wurde uns eine Ausführungsbestimmung vom Bundesgesundheitsministerium übermittelt, laut der die Gebühr bereits ab 30. Juni, Mitternacht, zu erheben ist“, sagte DRK-Kreisgeschäftsführer Hans Prager. Die Rotkreuz-Helfer seien davon genauso überrascht worden wie die Bevölkerung. „Dementsprechend ist bei uns am Donnerstagmorgen das absolute Chaos ausgebrochen“, berichtete Prager. Die Mitarbeiter seien mit „jeder Menge Frechheiten“ überschüttet worden, weil das Testen jetzt Geld kostet. „Wir sind gezwungen, die Gebühr zu erheben“, stellte Prager klar: „Natürlich behalten wir das Geld nicht selbst.“

Am Donnerstagnachmittag habe das Ministerium dem DRK dann noch ein zweiseitiges Formular zugeschickt, in dem die Bürger angeben sollen, ob und zu welchem Zweck sie sich testen lassen, der sie von der Gebührenpflicht befreit. Zum Beispiel ist der Test weiterhin kostenlos, wenn man Angehörige in Pflegeheimen besucht.