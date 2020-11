Die Corona-Test-Station in der Kasernenstraße hat einen neuen Container bekommen. Feuerwehr und THW halfen am Freitag beim Aufstellen. Laut Hans Prager vom Roten Kreuz, das die Station betreibt, war der vorherige Container gemietet. Da sich nun aber abzeichne, dass der Behelfsraum noch länger gebraucht wird, habe das Rote Kreuz einen gebrauchten Container gekauft. Dieser sei genau so groß wie der vorherige.