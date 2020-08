Weil die Stadt in den nächsten Wochen steigende Corona-Zahlen erwartet, geht am Dienstag das vorübergehend geschlossene Test-Center wieder in Betrieb. Das teilte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Sonntag mit. Der Test-Container stehe nicht mehr am früheren Evangelischen Krankenhaus, sondern auf dem Parkplatz der Rotkreuz-Wache in der Kasernenstraße, gegenüber dem Hauptfriedhof. Am Dienstag werden von 8 bis 10 Uhr wieder erste Tests vorgenommen, so Wosnitza. Einfach hingehen zum Test-Center sei nach wie vor nicht möglich. Wer sich testen lassen will, muss sich vorher anmelden und bekommt einen Termin zugewiesen. Anmelden kann man sich online unter www.drk-corona.de oder unter der Corona-Hotline des Kreisverbands, Telefon 06332/971320. Der Oberbürgermeister weist darauf hin, dass die Daten, die online oder bei der Hotline angegeben werden, streng vertraulich nach dem Datenschutzgesetz behandelt werden.