Die Corona-Krise hat auch den Zweibrücker Busverkehr schwer getroffen. Die Fahrgastzahlen gingen deutlich zurück, Einnahmeeinbrüche von bis zu 35 Prozent in den Monaten März, April und Mai waren die Folge. Um das Angebot aufrecht erhalten zu können, zahlt die Stadt einen Ausgleich, der sich bis Ende des Jahres auf voraussichtlich rund 138 500 Euro summieren wird. Der Stadtrat stimmte der außerplanmäßigen Ausgabe in seiner Sitzung am Mittwoch zu. Oberbürgermeister Marold Wosnitza wies darauf hin, dass die Stadt damit rechnet, das Geld zurückzubekommen, aus einem Pandemie-Rettungsfonds. Da es sich um prognostizierte Verluste handelt, werde es auch eine Abschlussrechnung geben, in die auch die Einsparungen des Verkehrsunternehmens einfließen, etwa durch Fahrplanausdünnung oder Kurzarbeitergeld.