Stand Montagfrüh, 11 Uhr, haben sich in der Südwestpfalz zwei weitere Covid-19-Fälle bestätigt – einer in Pirmasens und einer in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldete um 14.10 Uhr die Warnstufe 1 für die Südwestpfalz. Die Inzidenz liegt in Zweibrücken aktuell bei 18, im Landkreis bei 15. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 113 positive Fälle bekannt. 55 davon leben in Pirmasens, 17 in Zweibrücken, drei in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, 37 im restlichen Landkreis. Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz liegen bei der Inzidenz unter den 20 Städten und Landkreisen in Deutschland mit der niedrigsten Inzidenz, unter den Top-20 also. Schlusslicht ist derzeit Traunstein mit einer Inzidenz von 250. Wer sich noch impfen lassen möchte, kann sich an seinen Hausarzt wenden.