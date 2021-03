Am Samstag war Zweibrücken kurz in Rot mit einem Sieben-Tage-Wert von 56, am Sonntag aber wieder in Orange (44). Am Wochenende kamen 46 neue Fälle im Landkreis Südwestpfalz hinzu.

Das Gesundheitsamt meldete am Samstag 17 und am Sonntag 29 neue Covid-19-Fälle. Der Landkreis lag am Sonntag in Rot (100), die Stadt Pirmasens ebenfalls (144), nur Zweibrücken glänzt mit den niedrigen 44. In der Rosenstadt kamen am Samstag sechs Fälle dazu, am Sonntag einer, in der Verbandsgemeinde. Am Wochenende kamen ein Fall in Dellfeld und Biedershausen dazu, je zwei Fälle in Maßweiler, Battweiler, Contwig und vier in Dellfeld. Aktuell zählt das Gesundheitsamt 389 aktive Fälle in der Südwestpfalz. Von den Betroffenen leben in Zweibrücken 33 , in Pirmasens 126, in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land 41, Thaleischweiler-Wallhalben 37, Dahner Felsenland 43, Hauenstein 9, Pirmasens-Land 35, Rodalben 36, Waldfischbach-Burgalben 29. Von den neuen Fällen am Wochenende waren zuvor schon 20 als Kontaktpersonen in Quarantäne. Bislang sind 122 Personen an Corona-Infektionen gestorben.