Am Anfang hat es etwas gehakt, dann lief alles wie am Schnürchen. Im Wichern-Haus haben mittlerweile alle impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Gleiches gilt für das DRK-Gästehaus in Mörsbach. Im Awo-Seniorenheim sind indes die Vorbereitungen fast abgeschlossen.

„Es gab kein lautes Wort, kein Chaos“, lässt Wichern-Haus-Leiter Raphaël Baumann den Impfabend revue passieren. Bis etwa 22 Uhr hatten die 117 impfwilligen Bewohner ihre Schutzimpfung