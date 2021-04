Die Bundesnotbremse, mit der der Bund die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung ab einer Inzidenz über 100 an sich zieht, wirken sich auf Zweibrücken aus: Weil die Inzidenz in der Stadt an drei Tagen in Folge unter 100 lag, wird die Allgemeinverfügung vom Mittwoch schon wieder außer Kraft gesetzt. Die Ausgangssperre beginnt zwar noch am Freitag, 21 Uhr, endet aber drei Stunden später. Ab Samstag gelten laut Stadt voraussichtlich folgende Landesregeln: Die Außengastronomie darf wieder öffnen. Für Geschäfte gilt Einzelterminshopping mit maximal einem Kunden pro 40 Quadratmeter. Gleiches gilt für Büchereien und Archive. Es gibt Erleichterungen im Sport, Fitnessstudios dürfen öffnen. Nagel-, Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios sowie Massagesalons und ähnliche Einrichtungen dürfen wieder öffnen. „Ich bin mir im Klaren darüber, dass die kurzfristigen Regel-Änderungen für Kopfschütteln sorgen und schwer nachvollziehbar sind“, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Auch seien die momentanen Lockerungen trügerisch. Mit steigender Inzidenz könne es auch schnell wieder Verschärfungen durch die Bundesnotbremse geben.