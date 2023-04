Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom Musterknaben zum Schlusslicht: Die Corona-Zahlen in Zweibrücken gehören seit Tagen zu den schlechtesten in ganz Deutschland. Heinz-Ulrich Koch leitet das Gesundheitsamt, das für die ganze Südwestpfalz zuständig ist. Er hat uns erzählt, woher die hohen Werte kommen – und woran es nicht liegt – und zu was er uns allen jetzt rät.

Gibt es eine Erklärung dafür, warum die Zahlen in Zweibrücken derzeit so hoch sind?

Innerfamiliäre Übertragungen sind das A und O des