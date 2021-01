Rot, orange, gelb. Zweibrücken wird von der zweiten Corona-Welle nicht besonders schwer getroffen. Im Gegenteil: Zweibrücken war in den letzten Wochen regelmäßig unter den Kommunen mit der niedrigsten Sieben-Tage-Rate in Deutschland. Das liegt wohl auch daran, dass sich die Menschen hier im Großen und Ganzen an die Regeln halten. Trotzdem muss sich Zweibrücken jetzt wieder genauso harten Beschränkungen unterwerfen wie ganz Deutschland und damit wie Regionen, in denen die Sieben-Tage-Rate zehnmal so hoch liegt. Die Regel, dass eine Familie nur noch einen Besucher aus einem anderen Haushalt empfangen darf, ist schon sehr hart.Gerecht ist das nicht. Die Politik sollte überlegen, ob die Städte und Kreise, in denen sich die Menschen an die Regeln halten, nicht dadurch belohnt werden sollten, dass die Beschränkungen milder ausfallen.