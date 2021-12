Rund 40 Menschen haben sich am Montagabend auf dem Herzogplatz vor dem Rathaus getroffen, um nach Angaben einer Teilnehmerin „stillen Protest gegen die Impfpflicht“ zu zeigen. Die Menschen standen in kleinen Gruppen zusammen und erzählten miteinander. Laut Zweibrücker Ordnungsamt handelte es sich bei dem Protest der Impfgegner nicht um eine angemeldete Demonstration oder Veranstaltung. Die Polizei war mit mehreren Bussen mit Uniformierten vertreten, die jedoch abseits standen, beispielsweise am Goetheplatz und auf dem Parkplatz Uhlandstraße hinter dem Rathaus, außer Sichtweite der Impfgegner. Ein ziviles Polizeifahrzeug stand gleichzeitig in einer Ecke des Herzogplatzes. Eingreifen mussten die Beamten am Montagabend nicht. Die Versammlung blieb ruhig, es wurden weder Reden gehalten, noch hatten die Anwesenden Schilder oder Transparente dabei. Auch hielten alle die gängigen Abstands- und Coronaregeln ein. Verabredet hatten sich die Impfgegner, die teilweise auch gegen die Coronapolitik argumentierten, auch über den Messengerdienst Telegram, wie einer der Anwesenden sagte.