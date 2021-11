Ahnungslos im Regionalexpress 1 zwischen Heidelberg und Trier sitzend, erhielt eine 55-Jährige am Dienstag, 9. November, kurz vor der Haltestelle Saarbrücken-Hauptbahnhof eine Nachricht vom Gesundheitsamt auf ihr Handy, dass bei ihr ein PCR-Test ein Corona-positives Resultat ergeben habe. Laut Polizei meldete sich die schockierte Frau sofort beim Zugpersonal, das umgehend die Bundespolizei informierte. Als der Zug am Hauptbahnhof Saarbrücken einfuhr, blieben die Türen vorerst geschlossen, damit die Beamten zwecks Kontaktnachverfolgung die Identität der Mitreisenden aufnehmen konnten. Mit 26 Minuten Verspätung setzte der Regionalexpress seine Fahrt fort. Die infizierte Frau, die geimpft sei, wurde in ein separates Zugabteil gesetzt. Ihr Gesundheitsamt wird sich um sie kümmern.