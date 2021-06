Nachdem am Freitag nur eine Neuansteckung gemeldet wurde, sinkt der Inzidenzwert für Zweibrücken auf 73.

In den vergangenen Tagen war der Inzidenzwert überraschend doch, so kamen am Mittwoch und Donnerstag je sieben Neuinfektionen hinzu. Weil in Rheinland-Pfalz seit Mittwoch eine neue Corona-Verordnung gilt, könnte dieser Wert aber nicht mehr so bedeutend sein wie noch in den letzten Wochen. Erst wenn die Inzidenz in Zweibrücken über 100 steigt, würden wieder neue, alte Einschränkungen drohen. Im Landkreis ist alles im grünen Bereich.

Neue Fälle am Freitag

Zweibrücken: 1

Landkreis: keine

Stadt Zweibrücken

Inzidenz heute, Samstag, 73

Inzidenz Freitag 82

Inzidenz Donnerstag 74

Inzidenz Mittwoch 61

Inzidenz Dienstag 50

Inzidenz Montag 50

Inzidenz Sonntag 47

Inzidenz Samstag 44

Inzidenz Freitag 32

Inzidenz Donnerstag 41

Landkreis Südwestpfalz

Inzidenz heute, Samstag, 4

Inzidenz Freitag 5

Inzidenz Donnerstag 10

Inzidenz Mittwoch 15

Inzidenz Dienstag 16

Inzidenz Montag 16

Inzidenz Sonntag 15

Inzidenz Samstag 20

Inzidenz Freitag 26

Inzidenz Donnerstag 32

Das gilt in Stadt, Kreis und im Saarland

Treffen: Es dürfen sich privat bis zu fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren, Geimpfte und Genesene können noch hinzukommen. Bei Außenaktivitäten entfällt die Testpflicht.

Schulen: in der Pfalz Ferien, im Saarland wieder alle Schüler in der Schule

Kindergärten: Regelbetrieb in festen Gruppen auf pfälzischer Seite

Gastronomie: Bewirtung draußen in Zweibrücken und im Kreis auch ohne Test, Getestete und Geimpfte dürfen auch in Innenräumen bewirtet werden. Kinder unter 15 Jahren brauchen dabei keinen Test.

Einzelhandel: geöffnet; im Saarland in Geschäften des nichttäglichen Bedarfs nur mit Test oder Impfung.

Dienstleistungen: geöffnet

Kultur- und Freizeiteinrichtungen: dürfen öffnen.

Sport: kontaktfrei erlaubt. Kindersport: auch ohne Abstand möglich

Urlaub: möglich

Wenn Testpflicht gilt: Man muss einen Nachweis über einen höchstens 24 Stunden alten negativen Schnelltest vorlegen. Oder einen Nachweis, dass man vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist.